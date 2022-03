Aprovechar los alimentos de temporada es una manera de comer sano y ahorra en la compra. Este mes busca cigalas, cabracho, cocinar deliciosos platos con berenjenas, puerros, tomate y coliflor o haz ricos postres con fresas, pomelo y kiwi. Ver galería 31 Fotos 1 de 31 Chips de coliflor con parmesano Ingredientes: 400 g coliflor, 2 cucharadas mantequilla, 1 cucharada aceite de oliva, sal y pimienta, 120 g queso parmesano rallado, perejil, 2 cucharadas mayonesa, 1 limón, 1 cucharadita pimentón dulce Elaboración 1. Precalentar el horno a 200º. Poner en un bol dos cucharadas de mantequilla y 1 de aceite de oliva. Poner en el microondas a la mínima potencia hasta que se derrita la mantequilla. Separa la coliflor en ramas y cortar en láminas finas. Espolvorear con sal y pimienta negra y poner en el bol para impregnar con la mantequilla y el aceite de oliva. 2. Pintar ligeramente con aceite de oliva la bandeja del horno y extender las láminas de coliflor. Dejar en el horno unos 15 minutos, sacar del horno, espolvorear con queso parmesano rallado y volver a meter en el horno hasta que la coliflor quede dorada y crujiente. Retirar y reservar. 3. Hacer zumo de medio limón. Mezclar la mayonesa con el limón, una cucharadita de pimentón dulce y un poco de perejil picado. Servir la coliflor con su salsa y perejil espolvoreado por encima. 2 de 31 Albóndigas de muslo de pollo con puerros y cortezas de pollo Ingredientes: 600 g de muslos de pollo, 1/2 puerro, 1 huevo, sal y pimienta, 4 cucharadas de salsa yakitori, aceite de oliva, 1 l de agua Elaboración 1. Retirar la piel a los muslos de pollo y reservar. Separar la clara de la yema de 1 huevo. Limpiar el puerro y cortar en trozos solo la parte blanca. Poner en un vaso de batidora los muslos de pollo deshuesados, el puerro, la clara de huevo y 2 cucharadas de salsa yakitori. Pasar por la batidora. Dejar la mezcla en la nevera durante 30 minutos. 2. Poner un cazo al fuego con 1 litro de agua y la piel de pollo. Dejar cocer con el fuego al mínimo durante 20 minutos. Retirar, escurrir y cortar en tiras de 2 cm. Dejar secar las tiras de piel estiradas. 3. Hacer bolas de 5 cm de diámetro con la carne de pollo reservada en la nevera. Ensartar en una brocheta 2 albóndigas de pollo, alternadas con trozos de piel de pollo cortada en tiras. Poner una sartén al fuego con aceite de oliva y freír las brochetas cuando esté caliente. Una vez doradas pintar con salsa yakitori y emplatar. 3 de 31 Cigalas templadas con jamón ibérico Ingredientes: 150 g de lechugas variadas, 125 g de jamón ibérico, 16 cigalas Para la vinagreta: 30 g de cebollino, 30 ml de vinagre, sal, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, pimienta Elaboración 1. Precalentar el horno a 180 ºC. Lavar, escurrir y trocear las lechugas. Reservar. 2. Mezclar en un recipiente el cebollino picado, el aceite, el vinagre y salpimentar. Remover para emulsionar bien la salsa. 3. Cortar en tiras el jamón. Pelar las cigalas y envolver en jamón. Colocar sobre una bandeja refractaria y hornear durante unos minutos. Montar los platos con las lechugas, las cigalas y regar con la vinagreta. Servir. 4 de 31 Paté de mejillones Ingredientes: 200 g mejillones en escabeche en conserva, 200 g atún en conserva en aceite de oliva, 100 g queso para untar, 200 g masa de hojaldre, 1 huevo, 1 cucharada semillas de sésamo Elaboración 1. Abrir la lata de mejillones y escurrir. Escurrir el atún. Disponer en un bol los mejillones, el atún y el queso crema. Triturar hasta conseguir una pasta homogénea. Comprobar el punto de sal y reservar en el frigorífico. 2. Extender el hojaldre con ayuda de un rodillo y cortar tostas o palitos de la forma deseada. 3. Colocar en una bandeja de horno, pincelar con huevo batido y semillas de sésamo. Hornear durante diez minutos o hasta que el hojaldre esté ligeramente dorado. 5 de 31 Sopa de cabracho Ingredientes: 1 k cabracho, 1 cebolla, 4 patatas, 2 pimientos rojos, sal y pimienta, aceite de oliva, agua Elaboración 1. Pedir en la pescadería que nos den el cabracho limpio. Pelar las patatas y la cebolla y cortar en trozos grandes. Poner una olla al fuego con las patatas y la cebolla. Añadir agua hasta cubrir y sal y pimienta. Mantener al fuego 20 minutos. 2. Añadir a la olla el cabracho. Mantener a fuego medio unos 15 minutos y retirar del fuego. Sacar el cabracho y cortar en rodajas. 3. Limpiar y cortar los pimientos en tiras. Pintar una bandeja de horno con aceite de oliva y poner encima las tiras de pimiento. Meter al horno 15 minutos. Añadir las tiras de pimiento asadas a la olla. Calentar de nuevo 5 minutos, añadir los lomos de cabracho, espolvorear con perejil y servir. 6 de 31 Mejillones a la griega rellenos de arroz Ingredientes: 4 dl agua, 200 g arroz blanco de grano largo, 1 cebolla roja, 1 cebolleta, eneldo fresco, 1 limón, 20 g mantequilla, 1 k mejillones frescos, perejil, sal y pimienta, 4 cucharadas aceite de oliva Elaboración 1. Limpiar los mejillones raspando bajo chorro de agua fría y quitando las barbas. Poner una cazuela a fuego fuerte con 1 dl de agua y los mejillones hasta que se abran. Retirar y sacar los mejillones de sus conchas. Picar los mejillones en trozos grandes. Reservar los mejillones picados y sus conchas. Reservar el caldo de cocción de los mejillones. 2. Pelar y picar la cebolla roja. Poner una cazuela al fuego con la mantequilla y 1 cucharada de aceite de oliva. Añadir la cebolla picada y rehogar 3 o 4 minutos. Añadir a continuación el arroz, rehogar 1 minuto más y añadir el caldo de los mejillones mas otros 3 dl de agua, un poco de eneldo fresco, sal y pimienta negra recién molida. Mantener al fuego durante 20 minutos. Retirar y dejar reposar. 3. Pelar y picar bien la cebolleta. En un cuenco mezclar la cebolleta con los mejillones picados y el arroz, 3 cucharadas de aceite de oliva y unas gotas de limón y repartir la mezcla en las conchas de mejillón. Servir frío. 7 de 31 Caballa con salsa de olivas Ingredientes: 750 g caballas frescas, 60 g aceitunas verdes, 30 g pepinillos en vinagre, 30 g alcaparras, 1 rama apio, 1 cebolla, aceite de oliva virgen extra, 2 dl cerveza rubia, sal, 1 pellizco azúcar, pimienta Elaboración 1. Pedir al pescadero limpie la caballa y que saque los lomos. Picar las aceitunas y los pepinillos. Escurrir las alcaparras. Lavar el apio y cortarlo muy menudo. 2. Pelar, picar y rehogar la cebolla en una cacerola con un fondo de aceite hasta que esté doradita. Añadir el apio, las aceitunas, los pepinillos y las alcaparras. Seguir la cocción removiendo con una cuchara de madera. 3. Incorporar los lomos de caballa, salpimentar y regar con la cerveza. Seguir la cocción a fuego moderado otros cinco minutos. Disponer encima las rodajas de caballa, tapar y cocer cinco minutos mas. Servir. Hearst 8 de 31 Cuscús con cigalas a la plancha Ingredientes Para el cuscús: 150 g cuscús, 150 ml caldo de verduras, 2 cucharadas aceite de oliva virgen extra, 2 tomates, 1 cebolleta, 2 pepino, 1 pimiento verde, 1 rama menta, 1 rama perejil

Para las cigalas: 12 cigalas, 1 trozo piel de limón, sal, pimienta Elaboración 1. Cocer el cous-cous en una cacerola con el caldo hirviendo el tiempo que indique el fabricante. Poner en una ensaladera y mezclar con dos cucharadas de aceite de oliva virgen. Dejar enfriar. 2. Pelar, despepitar y cortar en dados el tomate. Pelar y picar la cebolleta. Lavar y cortar en cubos pequeños el pepino. Lavar y picar en juliana el pimiento. Picar también la menta y el perejil. Cuando el cuscús esté frío añadir las hojas de menta, las verduras y mezclar. 3. Cortar transversalmente las cigalas, salpimentar y rociar con aceite de oliva. Poner a calentar el aceite con la cáscara de limón. Añadir las cigalas y freírlas durante un minuto. Colocarlas en los platos de servir y rociar con el aceite de limón. Servir con el cuscús. 9 de 31 Cintas verdes con mejillones Ingredientes: 200 g tagliatelle verde, 4 huevos, sal, 40 ml nata, 200 g mejillones en escabeche en conserva, 50 ml aceite de oliva virgen extra, pimienta, mantequilla Elaboración 1. Poner a calentar un recipiente con abundante agua, sal y un chorrito de aceite. Deslizar la pasta en el agua cuando hierva y cocer hasta que esté al dente. Poner en un colador para que escurra y mezclar con dos cucharas de aceite de oliva. Mantener calientes. 2. Batir los huevos, salpimentar e incorporar un chorrito de nata. Escurrir los mejillones. 3. Calentar una sartén con mantequilla e incorporar la pasta, rehogar. Añadir los huevos, remover y cuando hayan cuajado ligeramente agregar los mejillones. 10 de 31 Sepia con salsa de endibias y tomate Ingredientes: 1 endibia, 200 g tomates cherry, cilantro fresco, 1 cucharada salsa de soja, sal y pimienta, aceite de oliva, 1 ajo, 4 sepias Elaboración 1. Cortar y deshojar en trozos grandes la endibia. Cortar por la mitad los tomates cherry. 2. Poner una sartén grande al fuego con 2 cucharadas de aceite de oliva, las endibias y los tomates cherry. Salpimentar y mantener a fuego medio de 3 a 5 minutos. Retirar y añadir a la sartén 1 cucharada de salsa de soja y cilantro picado. Reservar. 3. Poner una sartén al fuego con 1 ajo entero aplastado. Limpiar y salpimentar 4 sepias pequeñas. Poner la sepia en la sartén a fuego medio de 5 a 8 minutos dependiendo del tamaño. Retirar. Servir sobre la salsa de endibias y tomates. 11 de 31 Flanes de mango, kiwi y queso Ingredientes: 200 g queso crema, 2 mangos, 2 kiwis, 2 sobres gelatina en polvo, 2 cucharadas azúcar, 2 dl nata para montar, 5 dl leche, naranja, menta fresca Elaboración 1. Hacer zumo de media naranja. Pelar los mangos y quitarles la semilla. Cortar en dados y ponerlos en vaso de batidora y triturarlos hasta formar un puré. Poner un cazo al fuego con el puré de mango y la gelatina en polvo disuelta en el zumo de media naranja. Dejar al fuego y retirar antes de que empiece a hervir. Retirar del fuego y repartir en 4 moldes individuales . Dejar en la nevera hasta que cuaje. 2. Poner en un bol la nata y montar con varillas. Poner en vaso de batidora el queso crema con 1 cucharada de azúcar. Disolver 1 sobre de gelatina en polvo en 0,5 dl de leche fría. Poner un cazo al fuego con el queso crema y la leche y retirar antes de que empiece a hervir. Dejar enfriar y mezclar con movimientos envolventes con la nata montada. Repartir la mezcla en los 4 moldes con el puré de mango y meter de nuevo a la nevera. 3. Pelar y cortar 4 rodajas muy finas de kiwi. Triturar el resto de kiwi con 4 hojas de menta y 1 cucharadita de azúcar. Desmoldar una vez haya cuajado la crema de queso y servir sobre una cucharada de puré de kiwi. Decorar con las rodajas de kiwi. 12 de 31 Asado de coles de Bruselas, coliflor y rábanos Ingredientes: 300 g de rabanitos, 400 g de coles de Bruselas, 1/4 coliflor, aceite de oliva, sal y pimienta, 1 huevo, 2 ajos Elaboración 1. Precalentar el horno a 200º. Lavar y cortar en cuartos los rábanos y las coles. Cortar en ramilletes pequeños la coliflor. Poner en un bol todas las verduras, salpimentar y añadir 3 cucharadas de aceite de oliva. Remover para que se mezcle todo bien. 2. Extender las verduras sobre la bandeja del horno precalentado, junto con 2 ajos enteros sin pelar y mantener unos 15-20 minutos o hasta que la verdura empiece a dorarse. Remover las verduras a mitad de cocción. Retirar del horno. 3. Poner en vaso de batidora 1 huevo, 1 dl de aceite de oliva y los dos ajos asados y pelados. Añadir un poco de sal y meter la batidora dentro del vaso hasta el fondo. Batir e ir subiendo poco a poco la batidora para que se mezclen todos los ingredientes y emulsionen. Servir las verduras asadas con la salsa de ajo. 13 de 31 Truchas rellenas de acelgas Ingredientes: 4 truchas, 100 g de champiñones, 150 g de acelgas, 1 cebolleta, aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas pan rallado, sal y pimienta Elaboración 1. Precalentar el horno a 180 ºC. Limpiar y laminar los champiñones. Lavar, escurrir bien y picar las acelgas. Pelar y picar la cebolleta. Retirar la cabeza y la espina central de las truchas, lavar y salpimentar. 2. Calentar una sartén con el aceite de oliva, añadir las verduras y saltear hasta que estén rendidas. Salpimentar y mezclar con el pan rallado. 3. Rellenar las truchas con el salteado de verduras, dándoles de nuevo la forma original de la trucha. Untar una fuente para el horno con aceite , disponer las truchas y hornear de quince a veinte minutos. Servir templadas acompañadas de salsa mayonesa si se desea. 14 de 31 Vieiras con coliflor y anchoas Ingredientes: 400 g coliflor, 1 puerro, 1 dl caldo de ave, 3 anchoas en aceite, aceite de girasol, 1/2 limón, perejil picado, 1 cucharadita jengibre molido, sal Elaboración 1. Limpiar y pelar puerro y ajo. Cortar en trozos la coliflor y el puerro y poner en vaporera al fuego durante 15 minutos. Poner todo en vaso de batidora con 1 dl de caldo de pollo y salar. Pasar por la batidora y reservar. 2. Lavar las vieiras con agua fría y secarlas con papel absorbente. Poner en un bol 3 anchoas aplastadas, el zumo de medio limón, 0,5 dl de aceite de girasol, un poco de perejil picado y 1 cucharadita de jengibre en polvo. Mezclar todo y añadir las vieiras para que se impregnen con la mezcla. 3. Poner una sartén al fuego con unas gotas de aceite de girasol. Cuando la sartén esté bien caliente añadir las vieiras ligeramente escurridas y dejar hasta que se doren sin moverlas (unos 2 minutos). Dar la vuelta y dejar 1 minuto más. Servir las vieiras sobre el puré de coliflor y decorar con un poco de perejil. 15 de 31 Pastel de cabracho Ingredientes

Para cocer el cabracho: 1 cabracho, 1 puerro, 1 ajo, 1 rama de perejil

Para elaborar el pastel: 250 ml de salsa de tomate, 250 ml de nata, 4 huevos

Para la presentación: 2 dl de salsa mahonesa, 4 cucharadas de huevas de lumpo Elaboración 1. Precalentar el horno a 180 ºC. Cocer el cabracho 8 minutos en una cacerola con agua hirviendo, las verduras limpias, una ramita de perejil y un pellizco de sal. 2. Escurrir el pescado y dejar atemperar. Limpiar de piel, espinas y desmenuzar la carne. Triturar en un recipiente la carne de cabracho, la salsa de tomate, la nata y los huevos. Salpimentar. 3. Engrasar con mantequilla el molde elegido y rellenar con la preparación de cabracho. Hornear durante cuarenta minutos. Sacar del horno, desmoldar y dejar enfriar. Decorar con mahonesa y huevas de lupo. Servir. Hearst 16 de 31 Vieiras rellenas de jamón y gambas Ingredientes: 1/2 cebolla, 12 gambas cocidas, 4 cucharadas de harina, 1 huevo, 150 g de jamón serrano, 3/4 l de leche, pan rallado, sal y pimienta, 4 vieiras, aceite de oliva Elaboración 1. Pelar y picar la cebolla. Picar las gambas . Picar el jamón en taquitos. Poner una sartén al fuego con un poco de aceite de oliva y la cebolla picada. Mantener al fuego hasta que la cebolla quede transparente. Añadir las gambas y el jamón. Freír todo, añadir sal y pimienta y 4 cucharadas de harina. Remover la harina medio minutos e ir añadiendo la leche poco a poco hasta que quede una masa espesa y compacta. 2. Rellenar las vieiras con esta pasta. Rebozar la parte abierta en harina. Batir un huevo y rebozar en huevo y después en pan rallado. 3. Poner una sartén al fuego con aceite de oliva. Poner en la sartén boca abajo y de una en una las vieiras y freír hasta que se doren. 17 de 31 Dip de fresas con nachos Ingredientes: 1/2 taza kiwi, 1/2 taza cebolleta, cilantro fresco, 1/2 zumo de limón, vinagre, sal, 250 gramos fresas, 1/2 taza pepino Elaboración 1. Cortar en trocitos pequeños las fresas, el kiwi, el pepino. Picar la cebolleta y el cilantro. 2. Mezclar en un bol todos los ingredientes. Remover con cuidado. 3. Mezclar el zumo, el vinagre y la sal. Añadir el dip de fresas y dejar macerar un par de horas en la nevera. Presentar el dip con nachos. 18 de 31 Ensalada tailandesa con pollo y fresas Ingredientes: 400 g de arroz jazmín, 1 paquete de rúcula, 4 pechugas de pollo, fresas, 2 huevos, pan rallado, harina, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 4 cucharadas de vinagre balsámico de Módena, azúcar Elaboración 1. Cocer el arroz siguiendo las indicaciones del fabricante, escurrirlo bien y reservarlo. Rebozar el pollo en huevo y pan rallado dos veces, para que quede más crujiente. 2. Freír el pollo en aceite y escurrirlo bien. Mezclar, en un cazo al fuego, el vinagre con un par de cucharaditas de azúcar. Dejarlo hasta que reduzca y quede como un jarabe. Quitarlo del fuego, añadir aceite, salpimentar y emulsionar la salsa. 3. Mezclar el arroz con las fresas, bien lavadas y secas, y regarlo con parte de la vinagreta. Preparar un lecho de rúcula, sazonarla con la vinagreta, servir el arroz y cubrirlo con el pollo. Hearst 19 de 31 Caballa teriyaki con ensalada de mango Ingredientes: 4 cucharadas de aceite de girasol, 1 cucharada de azúcar moreno, 1 caballa fresca, 1 cebolla morada, jengibre, 1 lima, 1 mango, 8 cucharadas de salsa de soja, 2 cucharadas de vinagre de Módena, 4 cucharadas de vino blanco dulce Elaboración 1. Limpiar la caballa sacando los lomos limpios con ayuda de un cuchillo bien afilado. En un cazo mezclar la salsa de soja, el vinagre, el vino blanco, el azúcar moreno y un poco de jengibre fresco. Remover bien. Poner el cazo a fuego lento y mantener 10 minutos. Dejar enfriar. 2. Poner en una fuente los lomos de caballa y la mezcla de salsa a macerar 20 minutos. Poner una sartén al fuego y añadir los lomos de caballa con su salsa. Mantener al fuego hasta que los lomos adquieran un bonito color dorado rojizo. Retirar y reservar. Pelar y cortar la cebolla en juliana. 3. Pelar y cortar el mango en dados pequeños. En un cuenco poner el mango con la cebolla, un poco de aceite de girasol, el jugo de media lima y una pizca de azúcar moreno. Remover. Servir la caballa con la salsa teriyaki y la ensalada aliñada. 20 de 31 Revuelto de huevos con caballa en aceite Ingredientes: 5 huevos, 1 cebolla, 50 ml de aceite de oliva virgen extra, pimienta, 200 g de caballas en conserva, sal, 1 rama de perejil, 4 rebanadas de pan integral Elaboración 1. Poner a cocer los huevos en agua hirviendo durante diez minutos, dejar enfriar y pelar. Picar finamente la cebolla. Escurrir y desmenuzar la caballa. 2. Calentar una sartén con aceite y sofreír la cebolla hasta que esté tierna. Añadir los huevos, la caballa, salpimentar y retirar del cuando esté caliente. 3. Pelar y picar el perejil. Repartir los huevos en los platos y espolvorear con perejil. Cortar el pan integral en triángulos y tostar en el horno. Repartir el revuelto en los platos de servir y acompañar con el pan caliente. 21 de 31 Vieiras con aguacate Ingredientes: 1 cucharada de miel, 1 cucharada de mostaza de Dijon, sal, aceite de oliva, 1 cucharadita de mantequilla, 1 aguacate, 8 rebanadas de pan de centeno, 1 guindilla roja, 8 vieiras, 1 limón Elaboración 1. Poner en un bol 1 cucharada de miel y otra de mostaza de Dijon y mezclar. Lavar las vieiras con agua fría, secar y poner a macerar en la mezcla de miel y mostaza durante 30 minutos en la nevera. 2. Pelar el aguacate, quitar el hueso central y aplastar el aguacate con un tenedor hasta reducirlo a puré. Añadir una pizca de sal y unas gotas de limón y terminar de mezclar. 3. Poner una sartén al fuego con unas gotas de aceite de oliva y una cucharadita de mantequilla. Cuando la sartén esté bien caliente poner las vieiras ligeramente escurridas de su salsa de marinado y dejar unos 2 minutos sin mover hasta que se doren. Servir sobre tostada fina de pan de centeno, un cucharadita de puré de aguacate y la vieira con unos aros de guindilla roja. 22 de 31 Sandwich de berenjena, tomate y queso Ingredientes: 2 cucharadas vinagre balsámico, 2 cebollas, 2 berenjenas, 3 tomates, 200 g, queso fresco, hojas de albahaca, aceite de oliva, sal y pimienta Elaboración 1. Precalentar el horno a 180º. Limpiar y cortar las berenjenas en rodajas gruesas como de 3 cm. Hacer lo mismo con los tomates. Pintar las rodajas con aceite de oliva y salpimentar. Meter al horno precalentado hasta que las berenjenas y los tomates estén blandos. El tomate unos 5 minutos y las berenjenas un poco más. 2. Pelar y picar 2 cebollas. Poner una sartén al fuego con las cebollas. Añadir un chorrito de aceite de oliva, 2 cucharadas de agua y 2 cucharadas de vinagre balsámico. Dejar a fuego suave 20 minutos hasta que se caramelicen las cebollas. Retirar y reservar. 3. Montar el sándwich alternando rodajas de berenjena y tomate y poniendo entre medias el queso fresco, las cebollas caramelizadas y la albahaca picada. Hearst 23 de 31 Envuelto de salmón con acelgas Ingredientes: 300 g salmón, acelgas, 2 huevos, 1 limón, 2 dl caldo de verduras, sal y pimienta Elaboración 1. Escaldar las hojas de acelga en agua hirviendo dos minutos, enfriarlas en agua y secarlas bien. 2. Colocar en el vaso de la picadora el salmón con la yema de huevo y triturarlo. Salpimentar y añadir el zumo de limón. Batir la clara a punto de nieve e incorporar al pescado. Extender las hojas de acelga entrecruzadas y disponer la mezcla del pescado en el centro. 3. Envolver como si fueran paquetes y colocarlos en una fuente de horno con el caldo vegetal. Cocinar unos 15 minutos, retirar y dejar enfriar. Cortar cada paquete en rodajas y servirlos calientes o templados. 24 de 31 Crema de puerros y huevo escalfado Ingredientes: 2 patatas, 1 dl de nata líquida, 4 dl de leche, 30 g de mantequilla, 4 huevos, aceite de oliva, sal y pimienta, 4 puerros Elaboración 1. Limpiar y cortar tres puerros en rodajas. Pelar y cortar la patata en dados y cocer en agua 30 minutos. Poner una cazuela al fuego con 30 g de mantequilla y los puerros. Mantener a fuego suave hasta que el puerro quede blando. Añadir a continuación la patata cocida, la nata, la leche y dejar cocer a fuego suave 10 minutos. Retirar del fuego salpimentar y pasar por batidora. Reservar. 2. Limpiar un puerro y cortar en hilos a lo largo. Poner una sartén a fuego bajo con aceite de oliva y los puerros en hilos. Mantener hasta que empiecen a coger color y queden quebradizos y retirar a papel absorbente. No deben coger mucho color porque amargarán. 3. Escalfar los cuatro huevos en agua hirviendo con un chorrito de vinagre. Servir la crema de puerro, el puerro frito y los huevos escalfados. Hearst 25 de 31 Acelgas con pasas y piñones Ingredientes: 600 g de acelgas, 1 cebolla, 1 ajo, aceite de oliva virgen extra, 30 g de pasas de corinto, 30 g de piñones, sal, pimienta.

Para la guarnición: 30 g de queso parmesano, 4 patatas Elaboración 1. Lavar y limpiar de hebras la acelgas y picarlas. Poner a cocer en una cacerola con agua y hasta que estén tiernas. Apartar del fuego y colocar sobre un colador para que escurran el agua. 2. Pelar la cebolla y el ajo, sofreír en una sartén con un fondo de aceite. Cuando tomen color añadir las acelgas, las pasas y los piñones, salpimentar y saltear durante unos minutos. 3. Pelar y cortar en dados pequeños las patatas, freír en una sartén con abundante aceite. Retirar de la sartén y poner a escurrir sobre papel de cocina. Presentar acelgas en los platos con los dados de patata, coronar con queso parmesano rallado y servir. 26 de 31 Cuscús de coliflor y naranja Ingredientes: agua, cilantro fresco, 1 coliflor, 1 cucharada comino molido, 2 naranjas, 1 cucharadita pimentón de La Vera, 60 g piñones, sal y pimienta, 4 cucharadas aceite de oliva Elaboración 1. Corta la coliflor eliminando los troncos y picando los ramilletes hasta conseguir un aspecto granulado. Poner una cazuela con abundante agua al fuego. Cuando empiece a hervir añade la coliflor picada y deja 1 minuto al fuego. Retirar y escurrir con colador. Reservar. 2. Hacer zumo de 1 naranja. Pelar la otra naranja quitando también la parte blanca. Cortar en gajos. Poner en un cuenco el zumo de la naranja, 2 cucharadas de aceite de oliva y un poco de sal y pimienta. Batir y reservar. 3. Poner una sartén al fuego con 4 cucharadas de aceite de oliva. Añadir los piñones y el comino y mantener 3 o 4 minutos a fuego lento removiendo. Añadir a continuación la coliflor picada y una cucharadita de pimentón. Rehogar 4 o 5 minutos. Retirar Aliñar con el jugo de naranja y aceite y espolvorear un poco de cilantro picado. 27 de 31 Bombas de tomate Ingredientes: albahaca, 200 g queso fresco, 200 g queso mascarpone, sal, 4 tomates, aceite de oliva, 60 g piñones Elaboración 1. Cortar los tomates en 2 mitades y vaciar de pepitas. Reservar las pepitas. Picar unas hojas de albahaca y mezclarlas con los piñones tostados. Reservar 2. Precalentar el horno a 180º. Rellenar los tomates con las hojas de albahaca y piñones y el queso fresco desmigado. Meter al horno durante 15 minutos. Retirar y reservar. 3. Batir un poco el queso mascarpone y meter en manga pastelera. Cubrir la mitad superior del tomate con pequeños puntos de mascarpone como si formáramos un erizo. En vaso de batidora poner unas hojas de albahaca y 1 dl de aceite de oliva. Batir y colar. Servir los tomates con el aceite de albahaca y las semillas de tomate. 28 de 31 Lomos de bacalao con costra y cigalas Ingredientes: 700 g bacalao fresco, 1 calabacín, 8 cigalas, 1 patata, 1 pimiento amarillo, 1 pimiento rojo, sal, 1 dl aceite de oliva, 2 huevos, aceitunas negras, 2 cucharadas nata líquida Elaboración 1. Poner una sartén al fuego con 2 cucharadas de aceite de oliva. Freír el bacalao a fuego lento 5 minutos por cada lado. Retirar y reservar. Poner en vaso de batidora 2 ajos pelados, 1 dl de aceite de oliva, 2 cucharadas de nata 2 huevos y un poco de sal. Batir con la batidora como si hiciéramos mayonesa hasta que emulsione la mezcla. 2. Triturar con la batidora, las aceitunas negras con una cucharada de aceite de oliva hasta fomar un puré. Extender sobre los lomos de bacalao la mezcla de huevo y encima de ésta la tapenade. Cortar los pimientos, la patata cocida y el calabacín en dados. 3. Con un cuchillo grande cortar a lo largo en 2 las cigalas. Salpimentar ligeramente. Untar una fuente de horno con aceite de oliva poner encima los lomos de bacalao con la muselina de huevo y la tapenade. Añadir las verduras y meter al horno durante 10 minutos. A mitad de horneado introducir las cigalas. Servir el bacalao con su costra de tapenade, las verduras y las cigalas. 29 de 31 Espárragos con vinagreta de fresas Ingredientes: 12 espárragos blancos en conserva, 10 fresas, 7 cucharadas aceite de oliva, vinagre, lechuga iceberg Elaboración 1. Abrir la lata de espárragos, escurrir bien los espárragos y colocarlos en una fuente. 2. Limpiar las fresas. Poner en vaso de batidora las fresas con el aceite y el vinagre. Pasar por la batidora. 3. Lavar la lechuga y cortarla en juliana para preparar la ensalada. Emplatar los espárragos, napar con la salsa y servirlos acompañados de la ensalada. 30 de 31 Canelones de acelgas y gambas Ingredientes: 100 acelgas, 200 g gambas frescas, 2 ajo, 30 g piñones, 40 ml aceite de oliva virgen extra, sal, 1 láminas de canelones, pimienta.

Para la bechamel: 25 g harina, 500 ml leche, nuez moscada, 60 g queso parmesano, 25 g mantequilla Elaboración 1. Limpiar, lavar y picar las acelgas. Pelar las gambas. Pelar y picar los dientes de ajo. Calentar una sartén con aceite y sofreír los ajos. Añadir los piñones, las acelgas, las gambas y saltear a fuego medio hasta que se evapore todo el líquido. Salpimentar, apagar el fuego y reservar. 2. Fundir la mantequilla en una cacerola, añadir la harina y dejar que se tueste sin parar de remover. Añadir la leche caliente poco a poco y seguir removiendo con unas varillas hasta que la salsa espese. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada, mezclar con el queso y apartar del fuego. 3. Encender el gratinado del horno. Cocer las láminas de pasta siguiendo las instrucciones que indique el fabricante, escurrir y extender sobre paños húmedos para que no seque. Repartir el salteado de gambas sobre las láminas de pasta, enrollar y disponer en una fuente de horno. Cubrir con la bechamel y poner a gratinar en el horno los canelones. Sacar cuando estén doraditos, repartir en los platos y servir.

